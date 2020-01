La Pupa e il Secchione 2020, Francesca Cipriani “salvata” dal bagnino Christian Fregoni: “Mi ha rotto una protesi” | video Mediaset

Prova Baywatch, stasera, a La Pupa e il Secchione 2020. Nella terza puntata di questo martedì 21 gennaio, Francesca Cipriani è stata “salvata” da Christian Fregoni, il bagnino anche noto per essere stato campione a Caduta Libera. Trasportata la showgirl fuori dall’acqua, allora, il bel 27enne di Brescia ha praticato un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. “Penso mi abbia rotto una protesi” il commento della diretta interessata. Ecco il video da Mediaset Play con l’intera prova – omaggio a Pamela Anderson e il risultato per le coppie in gara.

continua a leggere sul sito di riferimento