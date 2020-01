La Pupa e il Secchione 2020 si può rivedere in streaming on demand. La prima puntata è andata in onda ieri sera – martedì 7 gennaio – e la si può ripercorrere in replica online grazie al video Mediaset completo. Nel primo appuntamento con la nuova edizione del programma: il debutto di Paolo Ruffini come conduttore; l’annuncio delle sei coppie più i concorrenti cosiddetti “viceversa”; l’eliminazione di Martina F. e Boni.

