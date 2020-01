Inizio un po’ in stile Temptation Island per La Pupa e il Secchione 2020? La prima puntata di stasera, martedì 7 gennaio 2020, si è aperta col debutto di Paolo Ruffini, che ha spiegato ai telespettatori di Italia 1 come funziona la terza, nuova edizione del programma. Il conduttore ha parlato di prove nella villa e di un “ricco montepremi” da assegnare alla fine delle sei puntate del realilty show – “esperimento antropologico“. Ecco il video da Mediaset Play con le prime parole del presentatore.

