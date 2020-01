Tra le prove della quarta puntata de La Pupa e il Secchione 2020, in onda ieri sera, martedì 28 gennaio, c’è stato spazio anche per la prova di riconoscimento dei partecipanti, con tanto di ‘acqua e sapone‘.

Ma non solo, visto che, i concorrenti del programma, si sono confrontati anche con lo ‘stiraggio‘ il test ‘turistico’ denominato ‘a spasso per Roma‘. I video da Mediaset Play per rivederle.

