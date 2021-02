Chi sono per la quarta puntata de La Pupa e Il Secchione 2021 gli eliminati? Chi ha avuto la peggio durante il bagno di cultura? Davanti a: Vladimir Luxuria e gli altri ospiti si sono giocati il posto in Semifinale due coppie. In una vasca De Santis e Jessica, giunti ultimi per la terza volta. Nell’altra vasca la coppia new entry composta dal Pupo e la nuova secchiona. A lasciare la villa sono stati però De Santis e Jessica. Il Video Mediaset.

