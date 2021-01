La Pupa e Il Secchione 2021, eliminati seconda puntata del 28 gennaio: ecco chi sono | Video Mediaset

Chi sono per la seconda puntata de La Pupa e Il Secchione 2021 gli eliminati? Chi ha avuto la peggio durante il bagno di cultura? Davanti a: Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi e Carmelo Abate si sono sfidate due coppie. In una vasca Bartozzi e Laura, nell’altra De Santis e Jessica. Questi ultimi hanno perso il Sintony Test contro Marini e Miryea. Domanda dopo domanda a dover uscire dalla trasmissione sono stati: Bartozzi e Laura. De Santis avrà un’altra settimana per conquistare la secchiona Orazi. Il Video Mediaset.

