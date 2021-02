La Pupa e il Secchione 2021 in streaming: rivediamo la puntata del 25 febbraio 2021 | Video Mediaset

Ecco dove rivedere la sesta ed ultima puntata del 25 febbraio 2021 de La Pupa e il Secchione 2021 in streaming. Quattro coppie si sono date battaglia per la vittoria dei 20 mila euro finali. Solo due sono giunte, però, all’ultimo bagno di cultura. Da un lato Guidi e Stephanie, dall’altro Miryea e Marini. Solo quest’ultimi, però, hanno trionfato. Il loro percorso non è stato affatto facile e si è spesso intrecciato con quello di Guidi e Stephanie. Tante le prove affrontate in serata: dal bacio lungo più di un’ora alla prova nudi. Il Video Mediaset.

