La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: anticipazioni Semifinale del 18 febbraio | Video Mediaset

Cosa accadrà a La Pupa e il Secchione 2021 secondo le anticipazioni della quinta puntata in onda il 18 febbraio in prima serata su Italia 1? Cosa succederò durante la Semifinale e quale coppia dovrà lasciare il programma condotto da Pucci? Tra gli ospiti della puntata: Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Giorgio Mastrota, Francesca Brambilla, Ambra Lombardo e Aurora Staltieri.

Le cinque coppie ancora in gara dovranno affrontare numerosi colpi di scena. Paolella sarà ancora una volta sotto attacco da parte del gruppo. Al contrario, il suo pupo, Manuel, sembrerà riscuotere molte simpatie. Il secchione De Santis che aveva iniziato a corteggiare Orazi, avrà una sorpresa molto emozionante.

La semifinale si aprirà con una gara di barzellette. La prova di cultura? Nella villa arriverà la Supplente, Ambra Lombardo, la professoressa di lettere, ex concorrente di Grande Fratello 16, che interrogherà pupe e pupi. Ci sarà poi la “Prova Hell Dance”, durante la quale i ragazzi, con una coreografia, dovranno tirare fuori la loro parte femminile, la “vamp” che è in loro, e le ragazze quella maschile, il loro essere “macho”. Mastrota, anche quest’anno, darà il via alla prova Televendita. Chi avrà la meglio?

continua a leggere sul sito di riferimento