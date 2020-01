La Pupa e il Secchione e Viceversa in streaming: rivediamo la seconda puntata del 14 gennaio 2020 | video Mediaset

La Pupa e il Secchione e Viceversa si può rivedere anche in streaming on demand. La seconda puntata condotta da Paolo Ruffini è andata in onda ieri sera – martedì 14 gennaio 2020 – ed è disponibile in replica online grazie al video Mediaset completo. Qui anche il link per ripercorrere il primissimo appuntamento con la nuova edizione del programma di Italia 1 e le ultime news venute fuori in trasmissione:

continua a leggere sul sito di riferimento