“La pupa e il secchione e viceversa”, intervista esclusiva a Marco Sarra: “Tra me e Angelica c’è stato un flirt. Mi piacerebbe avere un confronto con lei e Mazzoni”

Assieme a Sandra Maestri è stato ripescato nel programma “La pupa e il secchione e Viceversa” scatenando una vera e propria lite con Raffaello Mazzoni, geloso della sua Angelica. Stiamo parlando del bello Marco Sarra che in seguito ad un’intervista rilasciata da Mazzoni sul suo rapporto con Angelica ha voluto dire la sua replicando alle sue dichiarazioni. Uno sfogo in cui Marco ha deciso di raccontare la sua verità accusando Raffaello di aver sfruttato la sua immagine di ragazzo tradito ai fini della visibilità. Parole dure quelle di Sarra che si auspica un confronto diretto con Raffaello e Angelica, rea a suo dire di non essersi assunta le proprie responsabilità. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuidaTv, oltre a parlarci della sua esperienza nel programma e della storia con Angelica, Marco ha voluto fare un appello a Maria De Filippi divertendosi poi a stilare le pagelle dei concorrenti. Non è mancato poi un suo commento su Stella Manente, oggetto di un’accesa discussione tra il critico d’arte Sgarbi e Barbara D’Urso.

Intervista Esclusiva a Marco Sarra

1) Marco, cosa ti porterai dietro di questa esperienza?

Sono contento di essere riuscito ad approfondire dei legami e di aver condiviso delle abitudini con persone che non conoscevo. La cosa più strana è di vivere in un mondo a parte senza avere la possibilità di avere contatti con l’esterno. E’ difficile stare senza cellulari né orologi. E poi ho avuto la fortuna di avere una compagnia di viaggio eccezionale come Sandra. All’inizio non è stato facile perché siamo entrati nella terza puntata e questo non ci ha permesso di farci conoscere al meglio. Sarei contento di avere un’altra possibilità per far capire al pubblico chi è il vero Marco.

2) Cosa ti ha convinto a partecipare a questo programma?

Mi sono iscritto al casting perché volevo mettermi in gioco e provare nuove sfide. Da bambino ero timido e introverso e per questo venivo isolato dal gruppo. Avevo poca autostima e non credevo molto in me stesso. Questa esperienza mi ha sicuramente migliorato in ogni aspetto e mi ha fatto credere di più nelle mie capacità.

3) In una intervista rilasciata proprio a noi di SuperGuida Tv Raffaello Mazzoni ha fatto delle accuse sostenendo che tu ti sia avvicinato ad Angelica per visibilità. Cosa vuoi replicare?

Non ho fatto nulla per visibilità perché avendo vinto dei titoli di bellezza non mi serviva. Sono entrato alla terza puntata senza sapere quale fosse la coppia più forte. I primi concorrenti che ho conosciuto sono stati Raffaello e Angelica. Abbiamo trascorso tanto tempo assieme a ridere e a scherzare fino a quando tra me e Angelica è scattato qualcosa. Se ne sono accorti tutti e Mazzoni non lo voleva ammettere. Io e Angelica stavamo bene insieme ed era nata una bella situazione intrigante che ha scatenato da parte di Raffaello reazioni di gelosia. Ci pedinava ovunque e si comportava come una spina nel fianco.

4) Raffaello ha dichiarato anche che da parte di Angelica non ha notato interesse nei tuoi confronti. Tra di voi c’è stata una storia oppure no?

E’ totalmente sbagliato perché se ho fatto un gesto forte è perché avevo visto che tra di noi c’era qualcosa. Raffaello è stato incoerente. Lui ha cavalcato questa onda per fare la figura del povero ragazzo tradito. Nell’intervista ha specificato infatti che la sua gelosia era costruita. Con Raffaello non ho nessun attrito. Mi piacerebbe però poter avere un confronto con lui e con Angelica perché è giusto che lei esca dal suo guscio protettivo prendendosi delle responsabilità. Tutto quello che ho fatto con lei e per lei è stato sentito e contraccambiato. Non vado a regalare fiori a chiunque. Quello che più mi ha colpito di lei è la sensibilità e la sua dolcezza.

5) Sei single o impegnato?

Al momento sono single.

6) Ho letto che il tuo sogno è di diventare attore. Ti piacerebbe quindi continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo? Cosa ti piacerebbe fare in TV? Se ti proponessero di partecipare ad un altro reality accetteresti?

Il mio sogno è diventare un attore. Mi piacerebbe interpretare un supereroe. Uno dei miei attori preferiti è Christian Bale che ha interpretato Batman. Sto seguendo dei corsi di recitazione e vedremo poi come va. Il pubblico al momento mi ha valutato considerando la bellezza che può essere un’arma a doppio taglio. Infatti, ti apre molte strade ma al contempo te ne chiude altre. Se mi proponessero di partecipare ad un altro reality, accetterei. Il programma che mi permetterebbe di riscattarmi è “Il Grande Fratello”. Avrei tempo e modo di farmi conoscere per come sono.

7) Ti stai anche per laureare in Giurisprudenza. In che modo sei riuscito a conciliare l’esperienza nel programma con lo studio? E come l’ha presa la tua famiglia? Sono stati d’accordo con la tua scelta?

Mia mamma all’inizio non era molto contenta soprattutto per il personaggio che interpretavo. Sinceramente però volevo mettermi alla prova anche perché la gente mi diceva che dovevo prendermi più in giro ed essere più sciolto. Ad aprile mi laureerò, coronavirus permettendo. Non se voglio proseguire poi nella carriera forense perché non avendo genitori avvocati avrei maggiori difficoltà. Intanto voglio prendermi la laurea e continuare a lavorare nel campo dello spettacolo.

8) Hai dichiarato di seguire i programmi condotti da Maria De Filippi. Vuoi farle un appello?

Maria mi piacerebbe conoscerti perché sei una persona stupenda e mi piacerebbe partecipare ad un tuo programma televisivo. “Uomini e donne” lo seguo sempre e visto che in ambito sentimentale non è sempre andata molto bene, pensaci tu.

9) In passato quindi non sei stato molto fortunato in amore.

Non sono stato fortunato perché la bellezza mi ha sempre pregiudicato. Essendo bello le ragazze mi valutano come un tipo inarrivabile e non si fidano. Le ragazze preferiscono un flirt piuttosto che una storia seria. Con la mia ex è finita perché lei non riusciva ad avere il controllo su di me ed era gelosa.

