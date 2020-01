La Pupa e il Secchione e Viceversa, la terza puntata del 21 gennaio 2020 in streaming | video Mediaset

L’intera terza puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa è disponibile in streaming on demand. Grazie al video Mediaset completo, infatti, si può rivedere in replica online l’intero nuovo appuntamento col programma, andato in onda ieri sera, martedì 21 gennaio, in prima serata su Italia 1. Qui, nei rispettivi link, ecco anche gli eliminati della serata, la gaffe di Ruffini a proposito di passera, il lato b pixellato di Stefano Beacco, l’arrivo della nuova coppia “viceversa” ed il secondo scambio tra concorrenti.

continua a leggere sul sito di riferimento