La Pupa e il Secchione e Viceversa, le coppie della terza puntata dopo il nuovo scambio tra concorrenti | video Mediaset

Nella terza puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa, in onda stasera, martedì 21 gennaio 2020, i concorrenti del programma di Italia 1 sono stati chiamati a riformare le coppie grazie ad un nuovo scambio tra partecipanti. A sorpresa, però, dopo il bacio tra i due trasmesso in tv la scorsa settimana, De Benedetti non ha scelto Stella Manente, preferendo Carlotta all’influencer. Ecco il video da Mediaset Play con le ultime news sul cast dell’amata trasmissione.

