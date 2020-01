La Pupa e il Secchione e Viceversa, ospiti 21 gennaio 2020: da Mughini alla Salemi

Grande attesa per la terza puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa in onda, in prima serata su Italia 1, martedì 21 gennaio 2020 a partire dalle 21:20 circa. Quali ospiti prenderanno parte alla trasmissione condotta da Paolo Ruffini con la suo fianco la Pupa delle pupe ovvero Francesca Cipriani? A mettere alla prova pupe e pupi, ma anche secchioni e secchione vi saranno: Mughini e la Salemi. Ecco tutte le anticipazioni

La Pupa e il Secchione e viceversa: i nuovi ospiti

Martedì 21 gennaio 2020, in prima serata su Italia 1, andrà in onda il terzo appuntamento con “La Pupa e il Secchione e Viceversa”. Tra gli ospiti vi saranno: Barbara Alberti, Giampiero Mughini e Giulia Salemi.

Iniziamo con il dire che la puntata, come ormai dovrebbe essere chiaro, è stata registrata in precedenza rispetto alla messa in onda. Ecco perché è presente la Alberti che, però, attualmente è rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip 4.

Cosa faranno gli ospiti? Per quali prove verranno coinvolti? Dopo Mirabella chiamato in causa sulla salute e su una prova inerente al corpo umano, dopo Mastrota pronto ad insegnare a tutti i segreti della televendita, i nuovi ospiti dovranno cimentarsi con nuove sfide per i vari concorrenti e regalare loro momenti davvero divertenti ed irripetibili.

La “Prova TG” vedrà ospite Giampiero Mughini. Cosa succederà? Ebbene i concorrenti saranno prese con la conduzione di un telegiornale. Chi di loro ci riuscirà meglio? La “Prova Fattoria”, che si svolgerà fuori dalla Villa, in una vera e propria fattoria, sarà sotto la guida del contadino Manolo Romaniello mentre la “Prova Body Painting” vedrà coinvolta Giulia Salemi insieme a pupe e secchioni che si dovranno dipingere il corpo a vicenda.

Spazio infine anche all’intervento di Christian Fregoni, il bagnino-campione di Caduta Libera!.

Barbara Alberti giudicherà la temutissima sfida per l’eliminazione.

La Pupa e il secchione e viceversa: i nuovi arrivati

Dopo un nuovo ribaltone fra le coppie, ma soprattutto dopo nuove polemiche e pianti, nella villa arriverà una nuova coppia di concorrenti ovvero quella composta dalla secchiona Sandra Maestri e il pupo Marco Sarra.

Sandra è una agronoma trentaquattrenne che viene dalla provincia di Ferrara. Molto fiera di sé stessa e del suo essere lontana dal mondo delle pupe Sandra dovrà rapportarsi con loro e trovare un punto di incontro. Nel suo bagaglio culturale vi sono ben cinque lingue (slovacco, ceco, inglese, tedesco e francese) oltre che la laurea in scienze ambientali e la passione per la geologia e per l’ambiente.

Il suo pupo, Marco Sarra, invece, è un giovane modello di Novara. Nel 2018 è stato eletto “The Best Model of The World”.

continua a leggere sul sito di riferimento