La Pupa e il Secchione e Viceversa, ospiti di stasera | martedì 28 gennaio 2020

Quarta puntata de “La Pupa e il Secchione e Viceversa“, il programma cult condotto da Paolo Ruffini in prima serata su Italia 1. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda questa sera, martedì 28 gennaio 2020.

La Pupa e il Secchione 2020 puntata di stasera, martedì 28 gennaio 2020

Martedì 28 gennaio 2020 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, la versione completamente rinnovata del reality show condotto da Paolo Ruffini con la “pupa per antonomasia” Francesca Cipriani.

Ospiti della quarta puntata: Alba Parietti, Roberto Giacobbo e la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona.

Come sempre al centro della puntata le varie sfide che vedranno scontrarsi le squadra formate dalle pupe e dai secchioni. Si comincia con la “prova trap” con la partecipazione di Mark The Hammer, musicista e YouTuber che metterà alla prova le coppie di concorrenti che dovranno scrivere e cantare un brano trap. Poi è la volta della “prova guida turistica” che vedrà le pupe e i pupi a bordo di un classico bus turistico per le strade di Roma calarsi nei panni di guida turistica.

A giudicarli Roberto Giacobbo. Per la “Prova Twerk”, invece, tutti dovranno cimentarsi con il “twerking” e con il giudizio di Roberta Carluccio. Per la “Prova Stiro” secchione e secchioni se la vedranno con il ferro e panni da stirare dinanzi alla Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. Infine, ultima prova con il “Bagno di cultura” giudicata da Alba Parietti.

La Pupa e il Secchione 2020: è un successo anche online

Il grande successo de “La Pupa e il Secchione e Viceversa” è anche online. Dall’inizio della nuova edizione, cominciata lo scorso 7 gennaio 2020, sulla piattaforma streaming di Mediaset Play il programma ha collezionato 7.625.000visualizzazioni con alcuni clip da record che hanno superato le 642.000 visualizzazioni.

Grande successo anche per l’hashtag #lapupaeilsecchione, che ogni martedì sera è di tendenza su tutti i social. Non solo, ricordiamo che su Mediaset Play è possibile anche rivedere l’intervento di Vittorio Sgarbi che non è stato trasmesso in ottemperanza al regolamento sulla par condicio, visto che il critico d’arte era candidato alle elezioni regionali in Emilia Romagna.

L’appuntamento con La Pupa e il Secchione e viceversa è il martedì in prima serata su Italia 1.

