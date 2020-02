La Pupa e il Secchione e Viceversa, puntata di stasera: ospiti e anticipazioni dell’11 febbraio 2020

Nuovo appuntamento con La Pupa e il Secchione e Viceversa, la versione completamente rinnovata del reality show condotto da Paolo Ruffini su Italia 1. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda questa sera, martedì 11 febbraio 2020.

La Pupa e il Secchione e Viceversa del 11 febbraio 2020

Martedì 11 febbraio 2020 alle ore 21.25 circa torna in prima serata su Italia 1 “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, il programma cult condotto da Paolo Ruffini con la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani.

Si preannuncia una puntata davvero importante visto che nella villa ci sono stati degli attimi di tensione tra la pupa Carlotta e il secchione De Benedetti. Cosa è successo? C’è chi parla di scontro fisico e chi invece di aggressione verbale tra i due. Una cosa è certa, durante la nuova puntata del programma cult di Italia 1 i telespettatori scopriranno quali sono i provvedimenti presi dalla produzione circa la coppia e tutti i concorrenti di questa edizione.

Non solo, durante la puntata spazio alle sfide tra i concorrenti che dovranno confrontarsi in diversi prove. A cominciare dalla prova selfie che vedrà tutti i concorrenti sfidarsi a colpi di selfie che per l’occasione saranno giudicati da un fotografo professionista. Tra le prove della puntata anche la “Prova Integrazione” con Youma Diakite, mentre per la prova “Bagno di cultura” ospite della settimana ci sarà il critico televisivo Aldo Busi che, nel corso della puntata, farà una sorpresa anche presso la villa per un confronto diretto con tutti i concorrenti.

La Pupa e il Secchione e Viceversa: concorrenti rimasti in gara

Una puntata che si preannuncia davvero imperdibile per i fan del programma che, settimana dopo settimana, si conferma uno dei più amati e seguiti dal pubblico. Infine ricordiamo che queste sono le coppie rimaste attualmente in gara:

Angelica-Mazzoni

Carlotta-De Benedetti

Marina-Massa

Stella-Santagati

i viceversa Scalzi-Stefano.

L’appuntamento con La Pupa e il Secchione e Viceversa” è per martedì 11 febbraio, in prima serata su Italia 1.

