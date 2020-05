La qualità dello streaming di Netflix ritorna normale in Europa

Due mesi dopo la richiesta di ridurre la qualità dello streaming per facilitare il carico sull’infrastruttura Internet, sembra che Netflix stia ripristino la qualità in Europa.

Secondo FlatpanelsHD:

A metà marzo Netflix ha abbassato la sua qualità di streaming in Europa in risposta a una richiesta dell’UE per alleviare la tensione sull’infrastruttura Internet in questi tempi di blocchi a livello nazionale.

Gli abbonati Netflix in Italia, Norvegia, Germania e altri paesi europei hanno contattato FlatpanelsHD o portato nei forum per segnalare che la qualità dello streaming è stata ripristinata,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La qualità dello streaming di Netflix ritorna normale in Europa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento