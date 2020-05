La questione delle scuole paritarie non è ancora risolta

Il mondo della scuola paritaria insorge contro il governo e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “I provvedimenti presi fanno finta che la crisi dovuta al Covid-19 abbia toccato tutti tranne il mondo della scuola paritaria”, dice all’AGI Francesco Ciccimarra, il presidente dell’Associazione gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica (Agidae).

A far discutere è l’art. 222 della bozza del decreto Rilancio, quello su “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”: dalla bozza del testo pare che i 331 milioni di euro con cui viene incrementato il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche nell’anno 2020 siano destinati (come suggerisce il titolo dell’articolo stesso) soltanto alle scuole statali.

