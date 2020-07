Ieri sera, martedì 28 luglio, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island 2020. Un penultimo appuntamento che ha visto protagoniste le coppie rimaste all’interno del programma, insieme ai falò di confronto di Antonella Elia e Pietro Delle Piane e di Annamaria Laino e Antonio Martello. Ecco il video, da Witty Tv, con l’intera serata, da ripercorrere in streaming on demand, nel formato breve da 150 secondi circa.

continua a leggere sul sito di riferimento