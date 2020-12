La rabbia dei camionisti italiani che ora rischiano un Natale sul tir

AGI – “Siamo bloccati da oltre 48 ore nel parcheggio del Manston International Airport. Le uniche informazioni che abbiamo sono quelle che leggiamo sui nostri cellulari. Vogliamo rientrare a casa per trascorrere il Natale con le nostre famiglie”.

G.V., autotrasportatore marchigiano, da due giorni bloccato con il suo Tir in Gran Bretagna non ne può più. È stato fermato mentre era in procinto di tornare a casa, fermato per via delle restrizioni ai viaggi momentaneamente imposte dalla Francia dopo la scoperta della nuova e più contagiosa variante di Covid-19 in Inghilterra. Ora la situazione dovrebbe essersi sbloccata, ma testare tutti gli autisti e smaltire le lunghe code formatesi in questi giorni richiederà tempo.

