La radio che racconta la quarantena nelle case popolari

“Pronto, cosa vedi nel tuo cortile?”. “Vedo tanti papaveri e poco traffico”. Il dialogo va in onda alle `Finestre sul cortile”, la trasmissione a cadenza settimanale iniziata martedì scorso che spalanca le finestre delle case popolari milanesi nei giorni della quarantena.

“Ero al telefono coi ragazzi di shareradio, Nicola Mongo e Alberto Nigro, una radio web che raggruppa piccole radio di quartiere – racconta all’AGI Federica Verona, architetta e animatrice di `Super’, il festival delle periferie milanesi – e ci siamo chiesti cosa potevamo fare per raccontare le case popolari. Non per ribadire le difficoltà che sono note di vivere questo periodo di reclusione in spazi magari angusti e poco accoglienti,

