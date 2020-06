La Rai celebra il 100° anniversario della nascita di Alberto Sordi: i film che vedremo su Rai 3

100 di questi Sordi: a partire da sabato la Rai celebra il 100° anniversario della nascita di Alberto Sordi, che cade il 15 giugno, con due film in onda su Rai 3. Il primo sarà “Un italiano in America”, commedia amara del 1967 e andrà in onda sabato 13 giugno. Il secondo, sabato prossimo, il 20 giugno 2020 sarà: “Permette? Alberto Sordi”.

Un Italiano in America: in onda sabato 13 giugno in prima serata su Rai 3

Un italiano in America è un film diretto e interpretato da Alberto Sordi nel 1967. Racconta la storia di Giuseppe Marozzi benzinaio della provincia di Viterbo che riceve la visita di un americano: questi gli rivela che suo padre, Lando Marozzi a cui presta il volto Vittorio De Sica, non è morto come Giuseppe credeva, ma da anni vive in America.

L’americano popone all’ingenuo Giuseppe di poter riabbracciare il padre gratuitamente se accetta di incontrarlo in una trasmissione televisiva. In realtà il padre è un noto truffatore che vive di espedienti e che cerca di abbagliare il figlio facendogli conoscere un mondo luccicante fatto di casinò, alberghi di lusso e pozzi di petrolio.

Ma la realtà è ben diversa e poco dopo Giuseppe si rende conto che il padre non è affatto ricco come gli ha fatto credere ma vive di piccole truffe e ha il vizio del gioco. Vorrebbe tornare in Italia, ma il padre gli nasconde il biglietto aereo e così si allontanano nuovamente.

Solo e senza soldi, e per di più in una città sconosciuta vaga senza meta fino a quando giunge a una tavola calda con pompa di benzina gestita da una ragazza, Evelyn, cognata del padre e una piccola villetta logora adiacente, ancora di proprietà del padre, che gliela aveva descritta pomposamente come “villa sul Mississippi”. Giuseppe torna quindi a lavorare alla pompa di benzina, questa volta negli Stati Uniti ed in compagnia di Evelyn.

“Permette? Alberto Sordi”: in onda sabato 20 giugno in prima serata su Rai 3

L’altro film che vedremo, sempre su Rai 3, in occasione del 100° anniversario della nascita del grande attore romano, è: “Permette? Alberto Sordi”. E’ un film per la televisione biografico diretto da Luca Manfredi e racconta i venti anni della vita di Alberto Sordi, dal 1937 al 1957, dagli esordi alla celebrità, ripercorrendo le amicizie, gli amori e la sua carriera. Dall’amicizia con Federico Fellini, anche lui sconosciuto all’amore per Andreina Pagnani, di 15 anni più grande di lui, alla morte dei genitori e del dolore per la perdita della cara mamma a cui era molto legato.

Sordi agli esordi della carriera insomma, quando la strada era tutta in salita e piena di difficoltà. Poi l’idea brillante di doppiare Oliver Hardy, della coppia Stanlio e Ollio, e da lì i primi successi o meglio i primi consensi che poi diverranno certezze. Inizia a lavorare nei varietà e per la radio venendo notato anche da De Sica che prima lo aveva snobbato e dopo invece, gli proporrà la trasposizione cinematografica di uno dei suoi personaggi in Mamma mia, che impressione!, il suo primo film da protagonista assoluto (1951).

