La Rai lascia viale Mazzini e trasloca dall’altra parte di Roma: ecco perché

ROMA – La Rai lascia la sua storica sede di viale Mazzini a Roma, ma solo per un paio d’anni. È ufficiale, il cda dell’azienda ha approvato il trasferimento per permettere i lavori di ristrutturazione dell’edificio. A comunicarlo è la stessa Rai.

L’ammodernamento del quartier generale partirà nel secondo semestre del 2025 e saranno 1300 i dipendenti a doversi trasferire dall’altra parte della Capitale. La temporanea nuova sede è, infatti, a Roma Sud, in via Alessandro Severo. Una scelta particolare visto che tutti gli edifici Rai si trovano a nord, Saxa Rubra, via Teulada, Foro Italico e via Asiago.

La ristrutturazione è necessaria per rendere il palazzo di vetro più sostenibile ed eliminare le tracce di amianto trovate al suo interno. Costruito nel 1967 su progetto di Francesco Berarducci, il palazzo è da sempre simbolo della Rai con la scultura di un cavallo realizzata dallo scultore Francesco Messina.

LE ALTRE NOVITÀ

Ma il trasloco non è l’unica novità annunciata: “Sono stati poi approvati il contratto per le edizioni del triennio 2024- 27 del programma Affari Tuoi, nonché l’offerta per l’acquisizione dei diritti non esclusivi per gli highlights del campionato di calcio di serie A per il triennio 2024-2027“.

