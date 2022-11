La Rai raddoppia e innova l’offerta per l’estero

Fruibile anche sul web su RaiPlay

Roma, 21 nov. (askanews) – La Rai raddoppia e innova la sua offerta estero, da oggi fruibile anche in formato digitale su Rai Play attraverso la finestra Rai Italy. Un’offerta “molto ricca” – come ha detto la presidente Marinella Soldi oggi in conferenza stampa a viale Mazzini, alla presenza dei ministri degli Esteri e della Cultura, Antonio Tajani e Gennaro Sangiuliano – che “si inserisce perfettamente nella strategia del governo di aggiungere sempre nuove tessere nel mosaico della conoscenza del nostro paese all’estero” (Tajani).

“La politica estera – ha aggiunto il titolare della Farnesina – è il modo per diffondere nel mondo i nostri valori, per farli contare, la nostra qualità, i nostri prodotti, per dare un ritorno positivo a 60 milioni di cittadini sul territorio nazionale e agli altri che non vivono sul territorio italiano”.

“Oggi la Rai deve raccontare al mondo l’immaginario dell’Italia”, gli ha fatto eco il ministro Sangiuliano. “L’Italia – ha proseguito – è una superpotenza culturale. Il mondo è affamato di cultura italiana, e la Rai può avere un grande ruolo per raccontare tutto ciò e aiutare noi a ritornare ad essere il primo Paese al mondo per attrattività turistica, come eravamo negli anni Settanta, perché possiamo offrire l’unicum della nostra cultura”.

L’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, ha sottolineato come proprio a partire da oggi sia attiva su RaiPlay la nuova finestra Rai Italy. “La direzione Rai Offerta Estero – ha detto – è in una fase di grandissimo cambiamento. Il nuovo contratto di servizio prevede la digitalizzazione della nostra offerta, e Rai Italy è esattamente questo. Quindi veramente stiamo immaginando una offerta estero che in qualche modo è innovativa rispetto a quella del passato”.

Infatti, ha ricordato Fuortes, “fino a oggi Rai mandava in tutti i Paesi del mondo via satellite i contenuti, che arrivavano attraverso dei provider e venivano poi distribuiti via cavo o attraverso le diverse possibilità che ogni Paese forniva. A fronte di questo adesso stiamo spingendo molto sulla digitalizzazione. Da oggi, proprio da oggi, su RaiPlay c’è una nuova finestra che è Rai Italy, visibile nel nostro Paese e in tutto il mondo in modo trasparente (RaiPlay nei Paesi stranieri è in larga parte schermato per una questione di diritti). Si tratta di un grande grande sforzo di tutta la Rai, uno sforzo corale, coordinato dall’Offerta per l’Estero diretta da Fabrizio Ferragni, che riguarda veramente tutta l’azienda, sia nella parte tecnologica, sia nella parte di contenuti”.

A Ferragni è toccato il compito di illustrare le quattro principali novità della nuova programmazione Rai per i telespettatori nel mondo: “La prima è l’uso della lingua inglese, in quanto noi abbiamo pensato di fare un prodotto ibridato. Sia su Rai Italia sia su Rai Italy in particolare. Perché i nostri connazionali ci dicono che dopo tre-quattro generazioni stanno perdendo le radici linguistiche, quindi un prodotto in italiano e in inglese, con sottotitoli invertiti, aiuta loro a questo. Allo stesso tempo è una possibilità che diamo agli stranieri per conoscere meglio il nostro Paese. Proprio da oggi dalle 14.30 (e poi dal lunedì al venerdì alla stessa ora) andrà in onda un notiziario in lingua inglese condotto da una giornalista Rai, con doppia cittadinanza italoamericana, di madre lingua”.

“Un’altra novità importante è che 350 ore circa della nostra produzione originale che facciamo per l’estero andranno sulle nostre reti generaliste, e questo è un altro aspetto di condivisione di questi obiettivi. Alcuni punti fermi della nostra offerta, per darvi il senso. Rai Italia è un canale generalista, visibile in 22 milioni di case nel mondo, 174 Paesi dei cinque continenti. Per i sei milioni di residenti all’estero, sono circa 80 milioni gli oriundi, e 250 milioni gli italici che seguono e apprezzano lo stile di vita italiano, e ne condividono i valori di fondo”.

“Rai Italia è disponibile in modalità criptata e a pagamento in Nord, Centro e Sud America, in Europa, Africa e Australia. E a diffusione diretta e gratuita via satellite nel continente asiatico. Rai Italia produce quattro palinsesti, differenziati per fascia oraria e anche per contenuto. Molti prodotti vengono trasmessi in diretta”.

“Noi – ha detto ancora Ferragni – produciamo questi quattro palinsesti, e ognuno trasmette 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno: sono 8.760 ore con il meglio dei tre canali generalisti, Rai1, Rai 2 e Rai3. Fiction, telegiornali in diretta, talk, grandi eventi (pari all’83% del totale). Il restante 17% di questa produzione, circa 1.500 ore all’anno, sono produzioni originali (il 92% delle quali è prodotto internamente). Completa la nostra offerta Rai World Premium, che è la nostra terza filiera produttiva, che trasmette 2.750 ore di prodotto Rai fiction e 156 ore di prodotto cinema”.

