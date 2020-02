​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! La ventiduesima giornata di Serie A ha già regalato tre anticipi ricchi di gol, su tutti spicca il 4-2 di un sorprendente ​Sassuolo contro la ​Roma: un avvio bruciante che non ha lasciato scampo ai giallorossi, pronti a giocarsi invano anche l’esordio dei nuovi acquisti Perez e Villar. Successo di misura del ​Bologna sul ​Brescia, 2-1 in rimonta, e 2-2 tra ​Cagliari e ​Parma, coi…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di domenica 2 febbraio 2020 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento