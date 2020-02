​Apertura dedicata agli ottavi di finale di Champions League, con la Juventus di Maurizio Sarri, clamorosamente sconfitta per 1-0 contro il Lione di Rudy Garcia: a decidere il match la rete di Tousart al 31′ del primo tempo. Brutta prova quella offerta dai bianconeri, in balia degli avversari per almeno 70′: cammino che si complica in vista dei quarti, a Torino servirà infatti una vittoria con almeno 2 goal di scarto per garantirsi il passaggio al turno successivo. Stasera infine, si…

La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di giovedì 27 febbraio 2020

