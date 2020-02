La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di giovedì 6 febbraio 2020

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare sempre aggiornato sulle ultime news della Serie A! La ​Lazio fallisce il sorpasso sull’​Inter nel recupero della 17ª giornata di Serie A rinviata a dicembre, causa Supercoppa italiana: i biancocelesti infatti non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro un ottimo ​Verona, fermandosi a 50 punti in classifica (a -1 dai nerazzurri). Spazio anche al mercato, con la Juventus che dopo aver celebrato il compleanno di ​Cristiano Ronaldo, punta a… continua a leggere sul sito di riferimento