La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di lunedì 13 luglio 2020

Finisce in parità la sfida dal sapore d’Europa tra Napoli e Milan. I rossoneri proteggono il settimo posto in classifica, posizione che oggi – con il Napoli, vincitore della Coppa Italia, al sesto posto – vale l’accesso all’Europa League, seppur passando dai preliminari. La Juventus con lo Scudetto in tasca invece punta a far battere ogni record a Cristiano Ronaldo puntando alla classifica cannonieri della Serie A e alla Scarpa d’Oro. L’Inter questa sera ospita il Torino e punta a conquistare… continua a leggere sul sito di riferimento