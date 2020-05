La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di lunedì 4 maggio 2020

Inizia la Fase 2, anche nel calcio. Il Governo permette gli allenamenti individuali dei calciatori nei centri sportivi, anche se il Ministro Spadafora cerca di placcare l’entusiasmo e blocca la ripresa del campionato. Intanto i club hanno richiamato i giocatori dall’estero. In casa Juventus invece si fanno largo i rinnovi di Buffon, Chiellini e Dybala, così come dichiarato dal diesse Fabio Paratici. Per Higuain invece c’è l’ipotesi River Plate. Questi sono i temi principali della rassegna… continua a leggere sul sito di riferimento