La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di martedì 5 maggio 2020

​A 56 giorni dallo stop totale delle attività agonistiche, la Serie A si affaccia timidamente verso quello che potrebbe essere il ritorno in campo dopo l’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus. Molte le squadre che vanno verso una ripresa della preparazione, in attesa del via libera definitivo che dipenderà dall’accordo tra FIGC e Governo. Tra queste anche la Juventus che intanto, nella nottata di ieri, ha potuto riabbracciare Cristiano Ronaldo: il portoghese è… continua a leggere sul sito di riferimento