La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di martedì 7 luglio 2020

Nemmeno il tempo di riprendere fiato ed è di nuovo tempo di Serie A con le prime 2 gare valide per la 31ª giornata di campionato. Alle 19.30 la Lazio va a caccia di punti pesanti per la volata Scudetto: per i biancocelesti è in programma l’insidiosa trasferta di Lecce, con i salentini attualmente impegnati nella lotta per non retrocedere. Alle 21.45 sarà la volta di Milan-Juventus, vero big match di questo turno con San Siro palcoscenico della super sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano… continua a leggere sul sito di riferimento