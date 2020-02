Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Milan diviso in due. Per la prossima stagione la proprietà spinge per l’arrivo di Rangnick sulla panchina rossonera, Maldini e Boban invece vorrebbero riportare a Milanello Massimiliano Allegri. Anche in casa ​Juventus di discute sul futuro della panchina bianconera: Sarri è stato rassicurato ma nei prossimi trenta giorni si gioca la permanenza a Torino anche nella prossima stagione….

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di mercoledì 12 febbraio 2020 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento