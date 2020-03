La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di mercoledì 25 marzo 2020

Serie A a rischio. Dall’Assemblea della Lega Calcio di ieri pomeriggio è uscito fuori uno scenario neanche valutato fino a qualche giorno fa. L’emergenza Coronavirus inizia a preoccupare i massimi dirigenti delle squadre della Serie A. Il limite imposto è quello di maggio: se non si dovesse tornare in campo quel mese, allora la stagione 2019-20 potrebbe saltare. Solo Lotito – che ieri ha avuto un battibecco con Allegri – e pochi altri sono per proseguire la stagione senza se e senza ma…. continua a leggere sul sito di riferimento