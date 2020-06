La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di mercoledì 3 giugno 2020

È già caccia alla Coppa Italia. Il Milan ci prova, l’Inter ci crede. Così titola La Gazzetta dello Sport. Nel giornale rosa c’è spazio anche per la bocciatura dei playoff per concludere la stagione (in caso di nuovo stop al campionato). Il Corriere dello Sport invece lancia in prima pagina l’intervista al coordinatore dei medici di Serie A che apre alla possibilità di rivedere i tifosi allo stadio. Spazio anche per la diatriba tra Lotito e Le Iene sull’ormai noto caso Zarate. Tuttosport invece… continua a leggere sul sito di riferimento