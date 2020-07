La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di mercoledì 8 luglio 2020

Un super Milan non si arrende davanti al doppio vantaggio della Juventus (Rabiot e Cristiano Ronaldo) e ribalta il risultato con le reti di Ibrahimovic, Kessié, Rafael Leao e Rebic. 4-2 il risultato finale. I bianconeri perdono la chance di chiudere definitivamente la corsa Scudetto, non approfittando di un altro passo falso della Lazio, uscita sconfitta al Via del Mare contro il Lecce. Oggi è il turno di Napoli e Roma, in lotta per il quinto posto in classifica. Per quanto riguarda il mercato… continua a leggere sul sito di riferimento