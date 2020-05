La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di sabato 16 maggio 2020

Riparte la Bundesliga. Un piccolo ritorno alla normalità in questo periodo difficile per il mondo intero. Il campionato tedesco riparte mentre la Serie A è nuovamente davanti ad un bivio. Spadafora apre sul cambiamento della quarantena e punta alla ripresa per il 13 giugno. Ma fino a quando non ci sarà tutto nero su bianco è difficile prevedere un ritorno in campo delle squadre italiane. Intanto il Milan guarda al futuro. Ormai è certo l’arrivo in Italia di Rangnick, ma non guiderà la squadra… continua a leggere sul sito di riferimento