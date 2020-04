La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di sabato 18 aprile 2020

Mentre la Serie A si interroga su tutti gli aspetti da tenere in considerazione per ripartire, dai ritiri blindati alla possibilità di giocare soltanto nelle regioni meno colpite dall’emergenza Coronavirus, i vari club si proiettano già sul futuro e fanno le loro valutazioni di mercato. Quella tra Lautaro Martinez e il Barcellona ha sempre più il sapore di una telenovela, di un prossimo tormentone di mercato, mentre in casa ​Juve si riflette sul ruolo di ​Dybala e si pensa a nuove soluzioni… continua a leggere sul sito di riferimento