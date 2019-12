La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di sabato 21 dicembre 2019

Goal, spettacolo e tante emozioni nel secondo anticipo della 17ª giornata di Serie A. La Roma si impone in casa della Fiorentina con un perentorio 4-1: sconfitta che brucia particolarmente in casa viola, con Vincenzo Montella ormai praticamente a un passo dall’esonero. Per quanto riguarda le gare odierne, occhi puntati sull’Inter di Antonio Conte (in campo contro il Genoa), con i nerazzurri chiamati a 3 punti obbligatori per azzerare nuovamente il gap dalla Juventus prima in classifica…. continua a leggere sul sito di riferimento