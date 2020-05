La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di sabato 30 maggio 2020

Le date e le modalità della ripartenza del calcio italiano non possono che tenere banco, si parte dalla Coppa Italia che sarà assegnata il 17 giugno, dopo le semifinali di ritorno di Juve-Milan e Napoli-Inter, per poi proseguire col recupero della venticinquesima giornata di Serie A, tra il 20 e il 21 giugno. Non mancano spunti importanti anche dal mercato, soprattutto in casa Inter: al di là degli obiettivi in entrata fanno rumore le novità legate a Icardi. La Juve intanto individua una nuova… continua a leggere sul sito di riferimento