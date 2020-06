La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di venerdì 26 giugno 2020

Nemmeno il tempo di riprendere fiato ed è di nuovo tempo di Serie A con la prima gara valida per la 28ª giornata di campionato. Ad affrontarsi questa sera all’Allianz Stadium, Juventus e Lecce in campo alle 21.45: gara fondamentale per i padroni di casa che, in caso di successo potrebbero allungare ulteriormente il divario con le inseguitrici, restando poi in attesa dei match di Lazio e Inter. Tra le novità nell’11 titolare di Maurizio Sarri, possibile turno di riposo per Cristiano Ronaldo…. continua a leggere sul sito di riferimento