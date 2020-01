La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di venerdì 3 gennaio 2020

​La prima giornata della sessione invernale di calciomercato ha già fatto registrare i primi grandi botti! Zlatan Ibrahimovic è infatti sbarcato a Linate: dopo le consuete visite mediche di rito, il fuoriclasse svedese ha firmato il contratto che lo legherà al Milan (oggi intorno alle 10.00 la presentazione ufficiale), scegliendo inoltre la maglia numero 21 per l’avventura-bis in rossonero. Due operazioni importanti anche per la Juve che ha annunciato l’acquisto di Dejan Kulusevski: superati i… continua a leggere sul sito di riferimento