La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di venerdì 7 febbraio 2020

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! La ventitreesima giornata di Serie A parte stasera e lo fa con il primo anticipo, quello delle 20.45 tra ​Roma e ​Bologna: i giallorossi tornano all’Olimpico a caccia del riscatto dopo la pesante sconfitta del Mapei. Il Bologna di Mihajlovic, dal canto proprio, sogna un’impresa in trasferta che permetterebbe di avvicinarsi ancor di più a posizioni utili addirittura per l’Europa. In… continua a leggere sul sito di riferimento