La Real Sociedad scherza col Napoli: “Pronti per giovedì? Vi daremo prova della nostra ca***mma!”

Simpatico il tweet che la Real Sociedad ha indirizzato al Napoli. Giovedì ci sarà la gara di Europa League alle ore 21:00 e per gli azzurri sarà fondamentale cercare di portare a casa un risultato positivo, dopo la sconfitta casalinga al debutto contro l’AZ Alkmaar.

Gli spagnoli vengono da un momento molto positivo e dal primato in Liga in solitaria dopo circa 17 anni. L’entusiasmo è alle stelle per la squadra di San Sebastián e il tweet tradisce l’ottimo spirito:

Ciao Napoli! Siete pronti per il nostro appuntamento di giovedì? Vi daremo prova della nostra Cazzimma!

