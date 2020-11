La reazione di Giorgia, fidanzata di Enock al GF Vip sulle insinuazioni di Selvaggia Roma e i baci scambiati con il concorrente | Video Mediaset

Selvaggia Roma con la sua entrata nella Casa del Grande Fratello Vip ha sconvolto non pochi equilibri. Non solo la Gregoraci è stata toccata dalle parole dell’influencer ma anche Enock Barwuah che vede traballare il suo rapporto con la fidanzata Giorgia Migliorati Novello, per le insinuazioni della Roma appunto. In breve la concorrente, nuova arrivata ha dichiarato al gruppo dei gieffini, subito dopo la sua entrata che lei ed Enock in estate si sono scambiati dei baci e che poi lui le avrebbe scritto dei messaggi dal suo cellulare, per invitarla a passare la notte assieme.

Naturalmente Enock nega, salvo poi confessare che i messaggi ci sono e che probabilmente li ha scritti un suo amico. Ecco la reazione della fidanzata del calciatore a tutta la vicenda. Giorgia non crede assolutamente a Selvaggia ma ha fiducia nel suo fidanzato. Alfonso Signorini fa una domanda provocatoria a Selvaggia Roma, chi sarà la sua prossima vittima nella Casa? Ecco il Video Mediaset.

