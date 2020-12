La ‘regina delle capre felici’ è stata uccisa

AGI – La ‘regina delle capre felici’ è morta. A infrangere a martellate il sogno di integrazione e riscatto che incarnava potrebbe essere stato un suo dipendente, un giovane – africano come lei – con cui aveva avuto dissidi economici.

Agitu Ideo Gudeta, la pastora etiope trapiantata in Italia, è stata trovata morta questa sera nella sua abitazione di Frassilongo in Val dei Mocheni in Trentino. Le indagini si concentrano, appunto, su un giovane africano dipendente dell’azienda dal lei fondata e grazie alla quale era diventata il simbolo dell’integrazione in Trentino ma anche di tutta Italia ed era famosa anche all’estero,

