La Regione Veneto apre agli spettatori negli impianti

La Regione Veneto apre, seppur parzialmente, agli spettatori negli impianti. In un’ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia, nel periodo compreso tra oggi e il 3 ottobre, “è autorizzato lo svolgimento delle partite dei campionati nazionali previste dai calendari federali nel periodo predetto, alla presenza di pubblico nel rispetto delle disposizioni stabilite per gli eventi sportivi” dalle normative anti Covid-19. Negli impianti all’aperto sarà possibile ospitare un numero massimo di mille spettatori, che diventano 700 in quelli al chiuso. La presenza di pubblico è ammessa “esclusivamente negli impianti sportivi al chiuso e all’aperto nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da preassegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento;

