La Renault si conferma protagonista del mercato elettrico in Italia con 6.800 veicoli circolanti dal lancio del 2012. Il Know-how che Renault ha acquisito nei veicoli elettrici e nella F1, “E” come elettrico e “TECH” come tecnologia Formula 1, ha garantito dei risultati eccellenti nel campo delle auto 100% elettriche/ ibride. La maison conclude il 2020 con una percentuale del 20,7%, 20,3% nel settore auto e 22,8% nei veicoli commerciali.

In un mercato elettrico che in Italia è in crescita la casa francese si conferma leader dell’elettrico con 6.965 unità (auto e veicoli commerciali) vendute e una quota del 20,71 %.

L’articolo La “Renaulution” parte dalla gamma elettrica e ibrida E-Tech proviene da Notiziedi.

