domenica, 25 Gennaio , 26

la-replica-di-salvini-alle-polemiche-sull’incontro-con-l’estremista-tommy-robinson
La replica di Salvini alle polemiche sull’incontro con l’estremista Tommy Robinson

La replica di Salvini alle polemiche sull’incontro con l’estremista Tommy Robinson

La replica di Salvini alle polemiche sull'incontro con l'estremista Tommy Robinson
Redazione-web
Di Redazione-web

Rivisondoli, 25 gen. (askanews) – Niente passi indietro del Matteo Salvini sulle polemiche sollevate da alcuni esponenti delle opposizioni per il suo recente incontro con Tommy Robinson, esponente dell’estrema destra britannica. Nel corso del suo intervento conclusivo alla kermesse della Lega in Abruzzo, pur senza nominare il caso specifico il segretario leghista ha detto: “Sulla libertà di parola e pensiero, noi siamo l’unico partito ad aver votato contro la legge bavaglio su cosa si può dire e cosa non si può dire, cosa risponde alla legge, chi può incontrare Salvini e chi non può incontrare. Ma potrò incontrare chi fico secco ho voglia da incontrare, se voglio fare battaglie comuni con qualcuno, con rispetto?”.

