La Repubblica – Bellissimo gesto dei calciatori del Napoli: generoso contributo per i 25 dipendenti azzurri in cassa integrazione

Tanti calciatori del Napoli hanno dato vita a iniziative per affrontare il momento complicato dell’emergenza coronavirus. Stando a quanto racconta l’edizione odierna de La Repubblica, un aspetto importante ha riguardato la condizione economica dei dipendenti del club. In tutto sono 25 e il club li ha messi in cassa integrazione in attesa che il calcio riprenda e si possa tornare alla normalità.

I calciatori del Napoli, allora, hanno chiesto l’indirizzo degli impiegati per aiutarli con un contributo generoso.

In sintonia anche Gattuso e Giuntoli, ma attenti alla forma. Che una prova di grande sensibilità non sembri dissonante con la decisione della società.

