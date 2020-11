La Repubblica – Già scelto il prossimo nome del San Paolo: sarà tutto per Diego!

Questa sera in Napoli-Roma gli azzurri sfoggeranno la maglia celebrativa per Diego Armando Maradona. Una Kombat che la società aveva già disegnato con Kappa per i 60 anni del Pibe de Oro. Sarebbe stata una sorpresa e gli sarebbe stata consegnata. Purtroppo non sarà possibile e si è trasformata nell’occasione di un omaggio da parte del club che più l’ha amato.

In base a quanto racconta La Repubblica, la casacca avrà strisce verticali bianche e azzurre, che ricorderanno la maglia dell’Argentina. Tutto stasera nello stadio che sarà intitolato presto proprio a Diego Armando Maradona.

La divisa speciale sarà indossata da Insigne & C stasera contro la Roma al San Paolo, che entro Natale diventerà la “Maradona Arena”. L’onda d’urto delle emozioni per la scomparsa del Pibe de oro è ancora in piena, col pellegrinaggio dei tifosi a Fuorigrotta che non ne vuole sapere di finire e con la decisione presa dall’amministrazione comunale di allestire una camera ardente virtuale all’interno dello stadio, dove saranno conservati tutti i cimeli lasciati in questi giorni dalla gente sotto la curva B.

