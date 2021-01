La Repubblica – Osimhen fermo ai box, l’amarezza di Gattuso e dello staff medico: i retroscena

Rino Gattuso non ha preso troppo bene la prolungata assenza di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha già saltato dieci gare col Napoli e il rischio che aumentino i dati è molto alto, a causa dell’infezione da coronavirus contratta. Al momento, infatti, il giocatore è in isolamento e vi resterà fin quando il tampone darà risultato negativo.

Osimhen fermo ai box, l’amarezza di Gattuso

In base a quanto riferisce La Repubblica, i video del compleanno di Osimhen hanno suscitato reazioni anche da parte del tecnico azzurro e del suo staff. Gattuso infatti è di pessimo umore poiché il comportamento del giocatore ha creato un’emergenza ancora più estesa per l’attacco azzurro, da settimane in difficoltà per carenza di ricambi. Amarezza contraccambiata dallo staff medico, che è sempre molto attento e meticoloso e il comportamento di Osimhen ha reso vani tanti sforzi e cautele.